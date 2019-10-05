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03:06, 05 октября 2019

Пьяного дебошира сняли с рейса Москва-Стамбул, самолету пришлось вернуться в аэропорт вылета

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России. По данным ведомства, представитель авиакомпании сообщил о неадекватном пассажире. Он кричал, не реагируя на замечания экипажа и создавал опасную для полета ситуацию. Пилот принял решение вернуться в аэропорт Внуково, где к самолету направили отряд транспортной полиции. Дебошира доставили в дежурную часть, в отношении него составлены административные протоколы.



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