В Ростове двое обвиняемых по делу о так называемой «революции» 5 ноября 2017 года получили длительные сроки заключения

В Ростове двое обвиняемых по делу о массовых беспорядках в день так называемой «революции» 5 ноября 2017 года приговорены к длительным срокам заключения. 23-летний Владислав Мордасов получил шесть лет и семь месяцев колонии строгого режима, 19-летний Ян Сидоров — шесть с половиной лет колонии. Еще один фигурант дела, 20-летний Вячеслав Шашмин — три года условно. Они планируют обжаловать приговор.

По версии следствия, молодые люди откликнулись на призыв лидера запрещенного в России движения «Артподготовка» Вячеслава Мальцева устроить акции протеста возле здания областного правительства. Они вышли с плакатами «Верните землю погорельцам» и «Правительство в отставку». Сами осужденные своей вины не признают. Они указывают, что это был мирный пикет, в ходе которого никто не пострадал.