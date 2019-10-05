ЦСКА в гостях обыграл «Валенсию» со счетом 96:71 в матче первого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги

Российский ЦСКА в гостях обыграл испанскую «Валенсию» со счетом 96:71 в матче первого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Наиболее результативным игроком стал американский защитник нашей команды Дарран Хиллиард, набравший 22 очка.

ЦСКА — действующий чемпион Евролиги. В следующем матче московский клуб сыграет с немецкой «Баварией», встреча пройдет 10 октября.