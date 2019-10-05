Шоу «Голос» представило новую систему голосования

Теперь поддержать участника телезрители смогут только через SMS-сообщение. Причем с каждого мобильного номера можно отправить только одно сообщение, а не 20, как было раньше. Об этом сообщил во время финала «Голос 60+» ведущий проекта Дмитрий Нагиев. О том, что в новом сезоне шоу «Голос» появятся новые правила, «Первый канал» сообщил в середине сентября. Причиной этого стал скандал с накруткой голосов в финале шестого сезона, когда с большим отрывом победила Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Результаты пришлось аннулировать.
2019-10-05T02:11:00+03:00
2019-10-05T02:13:17+03:00
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02:11, 05 октября 2019
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