Шоу «Голос» представило новую систему голосования

Теперь поддержать участника телезрители смогут только через SMS-сообщение. Причем с каждого мобильного номера можно отправить только одно сообщение, а не 20, как было раньше. Об этом сообщил во время финала «Голос 60+» ведущий проекта Дмитрий Нагиев. О том, что в новом сезоне шоу «Голос» появятся новые правила, «Первый канал» сообщил в середине сентября. Причиной этого стал скандал с накруткой голосов в финале шестого сезона, когда с большим отрывом победила Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Результаты пришлось аннулировать.