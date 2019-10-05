Суд обязал радиостанцию «Говорит Москва» опровергнуть информацию о жестоком обращении с животными в цирке Запашного

Арбитражный суд Москвы обязал радиостанцию «Говорит Москва» опровергнуть информацию о жестоком обращении с животными в Большом Московском цирке. Также суд обязал удалить два фрагмента программы «Подъем» с сайта издания. Требования о компенсации в 10 миллионов рублей отклонены.

В декабре прошлого года бывший главный редактор радиостанции Сергей Доренко назвал в эфире гендиректора Большого Московского цирка Эдгара Запашного звереубийцей, его коллег — живодерами-садистами, а цирк — пыточной. Также ведущий заявил, что ему показали видео «обдолбанного медикаментами» тигра. После этого Запашный сообщил, что зрители начали отказываться от уже купленных билетов. Убытки он оценил в 13 миллионов рублей.

Сергей Доренко скончался 9 мая в Москве.