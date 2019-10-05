Демократы палаты представителей США запросили у Белого дома документы по Украине в рамках импичмента

Демократы палаты представителей США запросили у Белого дома документы по Украине в связи с расследованием в рамках импичмента. Конгрессмены трех комитетов по разведке, иностранным делам, реформам и надзору направили письмо на имя и.о. главы аппарата Белого дома Майка Малвени. Они требуют предоставить бумаги до 18 октября и предупреждают, что отказ будет рассматриваться как «свидетельство препятствия расследованию». Демократы начали процедуру импичмента против Дональда Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просил помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена, который в настоящее время баллотируется в президенты от демократической партии. Трамп обвинения отрицает.