Демократы палаты представителей США запросили у Белого дома документы по Украине в рамках импичмента

Демократы палаты представителей США запросили у Белого дома документы по Украине в связи с расследованием в рамках импичмента. Конгрессмены трех комитетов по разведке, иностранным делам, реформам и надзору направили письмо на имя и.о. главы аппарата Белого дома Майка Малвени. Они требуют предоставить бумаги до 18 октября и предупреждают, что отказ будет рассматриваться как «свидетельство препятствия расследованию». Демократы начали процедуру импичмента против Дональда Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просил помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена, который в настоящее время баллотируется в президенты от демократической партии. Трамп обвинения отрицает.
2019-10-05T02:07:00+03:00
2019-10-05T02:08:58+03:00
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02:07, 05 октября 2019
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