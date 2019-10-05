Владимир Путин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации по примеру «Росатома»

Соответствующий вопрос он поднял на заседании набсовета «Россия — страна возможностей», передает «РИА Новости». Президент пообщался с победителем конкурса «Лидеры России», замглавврача одной из клиник Петербурга Владимиром Остроменским, который сказал, что право на ошибку не имеют не только медики, но и управленцы в сфере здравоохранения. Путин поинтересовался, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация. «Может», — ответил врач, отметив, что ее самым большим капиталом должна быть «человекоориентированность». Он также добавил, что в таком случае нужно переформатировать систему подготовки специалистов и руководителей.