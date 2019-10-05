Российский легкоатлет Василий Мизинов завоевал серебро по спортивной ходьбе на чемпионате мира в Дохе

Российский легкоатлет Василий Мизинов стал серебряным призером соревнований по спортивной ходьбе на дистанции 20 км в рамках чемпионата мира в Дохе. Победителем соревнований стал японец Тосикадзу Яманиси, первую тройку замкнул швед Персеус Карлстрем. Для Мизинова это первая медаль на чемпионатах мира по легкой атлетике. Ранее 21-летний ходок становился бронзовым призером чемпионата Европы-2018 на этой же дистанции. Легкоатлеты из России выступают в Дохе в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.
2019-10-05T01:11:00+03:00
2019-10-05T01:15:58+03:00
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01:11, 05 октября 2019
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