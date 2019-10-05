Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выступил за скорейшее восстановление авиасообщения с Россией

По его словам, Грузия к этому готова. Министр отметил, что туризм является направлением, которое содействует деэскалации.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что авиасообщение будет восстановлено, когда станет очевидным, что возврата «в агрессивное русло» в отношениях двух стран не произойдет.