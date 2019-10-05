Британский принц Гарри подал в суд на владельцев газет Sun и Daily Mirror

Это связано с предполагаемым незаконным прослушиванием телефонных разговоров, передает Би-би-си. Информацию подтвердили в Букингемском дворце и представитель News Group Newspapers, выпускающей газету Sun. К какому периоду относятся обвинения, точно не установлено. Предположительно, речь идет о скандале вокруг взлома личных телефонов, который разразился в Британии еще в начале 2000-х годов.

Ранее на этой неделе герцог и герцогиня Сассекские подали иск против британской газеты Mail on Sunday.

Они считают, что таблоид незаконно опубликовал письмо Меган, адресованное отцу.