Французский производитель вакцины от гриппа предупредил о задержке поставок в Россию

«Ваксигрип» поступит лишь в ноябре. Как пишет «Коммерсантъ», компания-производитель назвала несколько причин сложившейся ситуации — Всемирная организация здравоохранения выбрала два новых штамма гриппа из четырех, входящих в состав препарата. В отношении одного из них ВОЗ дала рекомендации на месяц позже обычного срока. Помимо этого, как отметили в фармацевтической компании, в мире «значительно» возрос спрос на вакцины от гриппа. При этом, производитель заверил, что годовые объемы поставок сокращены не будут.
2019-10-05T01:06:00+03:00
2019-10-05T01:07:27+03:00
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01:06, 05 октября 2019
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