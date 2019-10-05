Французский производитель вакцины от гриппа предупредил о задержке поставок в Россию

«Ваксигрип» поступит лишь в ноябре. Как пишет «Коммерсантъ», компания-производитель назвала несколько причин сложившейся ситуации — Всемирная организация здравоохранения выбрала два новых штамма гриппа из четырех, входящих в состав препарата. В отношении одного из них ВОЗ дала рекомендации на месяц позже обычного срока. Помимо этого, как отметили в фармацевтической компании, в мире «значительно» возрос спрос на вакцины от гриппа. При этом, производитель заверил, что годовые объемы поставок сокращены не будут.