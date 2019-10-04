В Гонконге сегодня вступит в силу запрет ношения масок во время акций протеста

Нарушение новых требований будет караться тюрьмой и крупным штрафом.

Глава администрации Кэрри Лам объявила, что распоряжение о запрете масок было принято в целях пресечения насилия. Нарушение будет караться лишением свободы на срок до одного года и штрафом более 3 тысяч долларов. Запрет касается не только масок, закрывающих лицо целиком, но и тех, что скрывают его частично; также нельзя красить лица красками.

Лам обещала сделать исключения для граждан, которые не могут обходиться без защитных масок, а также для тех, кто закрывает лицо по религиозным соображениям. В то же время категорически запрещается ношение масок группами, состоящими как минимум из пяти человек. За нарушение предусмотрено максимальное наказание в виде одного года лишения свободы.

Между тем, в преддверие вступления запрета в силу столкновения в Гонконге лишь усилились. Как сообщает Associated Press, участники протестов вышли на улицы в масках, призывая к сопротивлению.

Массовые акции протеста против законопроекта об экстрадиции и выдачи обвиняемых материковому Китаю идут в Гонконге уже несколько месяцев. На этой неделе полиция впервые применила против протестующих огнестрельное оружие – ранение получил 18-летний студент.