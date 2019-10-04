Пикеты в поддержку Александра Габышева, который называет себя шаманом, пройдет в Якутске

Мужчине ранее предъявили обвинения в призывах к экстремизму.

Согласованная с мэрией акция состоится в центре города, на площади Ленина. Организаторы рассчитывают на участие тысячи человек. Цель пикетов – поддержать шамана, чьи права были нарушены при задержании и попытки провести психиатрическое обследование.

Если человек считает себя шаманом – это его право на свободу совести, вероисповедания, гарантированное конституцией, — сказала «Интерфаксу» депутат якутского госсобрания Сулустаана Мыраан. Право высказаться также предусмотрено главным законом страны. А желание идти в пеший поход гарантировано правом на свободу передвижения.

В марте этого года Габышев отправился пешком в Москву для совершения обряда изгнания Владимира Путина. Его задержали в Бурятии и направили в психиатрическую клинику. Экспертиза признала мужчину невменяемым.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.