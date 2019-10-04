Суд арестовал все российское имущество основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви

Также это коснулось собственности родственников других обвиняемых по делу – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя фонда и юристов. Это произошло несмотря на то, что ранее финансовая экспертиза подтвердила позицию защиты об отсутствии состава преступления.

Калви арестован по обвинению создании мошеннической схемы для хищения 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный». Сам инвестор свою причастность к преступлению отвергает и в качестве причины преследования называет корпоративный конфликт между ним и акционерами банка.