В Ростове-на-Дону два участника пикета получили по 6,5 лет строгого режима

Владислава Мордасова и Яна Сидорова признали виновными в организации массовых беспорядков. Еще один осужденный Вячеслав Шашмин приговорен к условному сроку.

По версии следствия, фигуранты состояли в ячейке запрещенного в России движения «Артподготовка»* и два года назад якобы откликнулись на призыв лидера движения Вячеслава Мальцева устроить акции протеста. Сами осужденные своей вины не признают. Они указывают, что вышли на мирный митинг, в ходе которого никто не пострадал.

Фигуранты дела находились в условиях большего судебного произвола, чем жители мегаполисов – сказал «Эху Москвы» журналист Николай Сванидзе.

Сванидзе также отметил, что ростовское дело напоминает ему дело «Нового величия».

* организация запрещена в России