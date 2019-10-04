«Первый канал» после скандала с дочерью певицы Алсу изменил правила голосования на песенном конкурсе «Голос»

Ведущий Дмитрий Нагиев в прямом эфире объявил, что теперь будут учитываться только смс с мобильных номеров. Кроме того, теперь зритель может проголосовать за участника только один раз вместо двадцати.

После победы Микеллы Абрамовой в финале прошедшего шоу «Голос. Дети» итоги голосования пришлось перепроверять так как между участниками был зафиксирован подозрительно большой разрыв. В результате специалисты обнаружили накрутку и использование ботов. «Первый канал» аннулировал итоги голосования и объявил победителями всех финалистов шоу.