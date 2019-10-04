Во Франции возобновили уголовное дело об изнасиловании против режиссера Люка Бессонна

Об этом агентству France Press рассказал адвокат актрисы и манекенщицы, выступающей с обвинениями. Уточняется, что речь идет о втором иске женщины. По первой жалобе прокуратура расследование закрыла, так как ведомству не удалось найти подтверждение словам заявителя. Сам режиссер все обвинения в свой адрес отвергает.
Самое обсуждаемое
Активизм без смысла Даже если завтра на Генассамблею ООН приедут, взявшись за руки, Будда, Моисей, Христос и Магомед, то их выступление забудут через пару недель, а мир продолжит жить своей привычной жизнью. Все от того, что последние несколько десятилетий мы слишком много говорили вместо того чтобы действительно решать проблемы…
Шесть лет за пикет Пикет в два человека – это массовые беспорядки. Чат в Телеграме – их организация. Юноши 18 и 21 года по версии следствия собирались с оружием в руках штурмовать облправительство. В реальности в деле нет ни состава преступления, ни самого события преступления. Абсурдность таких дел должна быть максимальной. Конечно, главная цель – это напугать до смерти…