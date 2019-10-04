Во Франции возобновили уголовное дело об изнасиловании против режиссера Люка Бессонна

Об этом агентству France Press рассказал адвокат актрисы и манекенщицы, выступающей с обвинениями. Уточняется, что речь идет о втором иске женщины. По первой жалобе прокуратура расследование закрыла, так как ведомству не удалось найти подтверждение словам заявителя. Сам режиссер все обвинения в свой адрес отвергает.