Самолет «Турецких авиалиний», экстренно вернувшийся во Внуково совершил успешную посадку

Пострадавших на борту лайнера, по словам источника ТАСС в экстренных службах, нет. Он уточнил, что воздушное судно полтора часа вырабатывало топливо, однако по какой причине самолету пришлось вернуться в место отправления, до сих пор не поясняется. По данным сервиса Flightradar24, борт, вылетевший из Москвы, развернулся в районе Калуги после набора высоты. Лайнер выполнял рейс в Стамбул.