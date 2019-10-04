Комитет защиты журналистов призвал снять обвинения с ведущей радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» Светланы Прокопьевой

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте базирующейся в Нью-Йорке организации. Ранее многие российские издания выступили в поддержку журналистки. Против нее возбуждено дело об оправдании терроризма, за которое Прокопьевой грозит до семи лет лишения свободы. Поводом стала колонка на радио «Эхо Москвы в Пскове», где она размышляла о причинах теракта в здании Архангельского ФСБ.