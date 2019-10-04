Владимир Путин заинтересовался идеей создания медицинской госкорпорации

На заседании наблюдательного совета «Россия – страна возможностей» президент спросил у одного из участников мероприятия, сможет ли система здравоохранения работать как корпорация, по примеру «Росатома». По мнению Путина, при такой модели за Минздравом остались бы надзорные функции: контроль, проверка, методики и прочее.

Летом российский лидер поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по модернизации первичной системы здравоохранения. Пока оглашенные меры не предполагают радикальных изменений в этой сфере.