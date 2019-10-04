Британский премьер в очередной раз исключил перенос сроков по выходу страны из Евросоюза

«Новая сделка или никакой сделки – только не отсрочка», — написал Борис Джонсон в Твиттере. Глава правительства продолжает делать подобные заявления, несмотря на то, что ранее обязался перед судом попросить ЕС отложить Брексит до января следующего года в том случае, если Лондон и Брюссель не придут к соглашению. Выход Соединенного Королевства из Евросоюза запланирован на конец октября.