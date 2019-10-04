Все имущество Майкла Калви и жилье фигурантов дела инвест-фонда Baring Vostok арестовано судом

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя инвестиционного фонда, в квартирах живут жены и несовершеннолетние дети обвиняемых. А сам арест произошел в отсутствие каких-либо активных следственных действий. Адвокаты не сообщают подробностей, ссылаясь на тайну следствия.

Фигурантами дела являются 6 человек, в том числе Калви. Им предъявлено обвинение в мошенничестве. Их обвиняют в хищении двух с половиной миллиардов рублей у банка «Восточный». Калви вину не признает. По его словам, преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком.