Посол Ирана в России сообщил о скором освобождении российской журналистки Юлии Юзик

Она была задержана в тегеранском отеле 2 октября – по неподтвержденным данным, женщину заподозрили в шпионаже в пользу Израиля.

В связи с задержанием журналистки в российский МИД был приглашен посол Ирана в Москве Мехди Санаи. Дипломат пояснил, что россиянка давала показания местным правоохранительным органам и заверил, что ее скоро освободят. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства, но представители МИДа не уточнили, что стало причиной задержания.

Между тем, освобождения Юзик уже потребовала Европейская федерация журналистов. В заявлении организации отмечается, что никаких доказательств вины женщины нет. Зарубежные коллеги также потребовали от Ирана прояснить причины задержания. Ситуация вокруг Юзик ожидаемо привлекла внимание и российских СМИ, включая федеральные телеканалы.

Ранее бывший муж журналистки Борис Войцеховский рассказал в Фейсбуке, что ей грозит до 10 лет тюрьмы, и суд по ее делу должен состояться уже в субботу. Он также добавил, что еще по прилете в Тегеран у Юзик отобрали паспорт речь идет об обвинениях в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

Ранее Юзик работала в газете «Комсомольская правда» и журнале «Русский Newsweek». Она специализировалась на Северном Кавказе и не раз работала в горячих точках.