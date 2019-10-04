Суд арестовал имущество американского инвестора Майкла Калви в России

Речь идет о квартирах, в которых живут семьи фигурантов дела фонда Baring Vostok. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителей компании. Калви – обвиняемый по делу о хищении двух с половиной миллиардов рублей в банке «Восточный». Сам бизнесмен свою вину отрицает и утверждает, что преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над кредитной организацией.