Суд арестовал имущество американского инвестора Майкла Калви в России

Речь идет о квартирах, в которых живут семьи фигурантов дела фонда Baring Vostok. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителей компании. Калви – обвиняемый по делу о хищении двух с половиной миллиардов рублей в банке «Восточный». Сам бизнесмен свою вину отрицает и утверждает, что преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над кредитной организацией.
2019-10-04T21:30:00+03:00
2019-10-04T21:30:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 04 октября 2019
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