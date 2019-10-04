Вашингтон и Лондон договорились о взаимном доступе к электронной переписке

В соответствии с документом, который подписали министр внутренних дел Великобритании и генпрокурор США, спецслужбы двух стран могут требовать у технологических компаний раскрытие переписки террористов или людей, причастных к совершению преступлений. При этом новое соглашение не предполагает возможности читать зашифрованную переписку в таких мессенджерах, как Вотсап и Телеграм. В связи с этим, одновременно с подписанием документа, стороны направили в Фейсбук письмо с критикой планов по введению сквозного шифрования в социальной сети.