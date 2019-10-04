Вашингтон и Лондон договорились о взаимном доступе к электронной переписке

В соответствии с документом, который подписали министр внутренних дел Великобритании и генпрокурор США, спецслужбы двух стран могут требовать у технологических компаний раскрытие переписки террористов или людей, причастных к совершению преступлений. При этом новое соглашение не предполагает возможности читать зашифрованную переписку в таких мессенджерах, как Вотсап и Телеграм. В связи с этим, одновременно с подписанием документа, стороны направили в Фейсбук письмо с критикой планов по введению сквозного шифрования в социальной сети.
2019-10-04T21:00:00+03:00
2019-10-04T21:02:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2513619-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:00, 04 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Активизм без смысла Даже если завтра на Генассамблею ООН приедут, взявшись за руки, Будда, Моисей, Христос и Магомед, то их выступление забудут через пару недель, а мир продолжит жить своей привычной жизнью. Все от того, что последние несколько десятилетий мы слишком много говорили вместо того чтобы действительно решать проблемы…