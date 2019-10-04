Столичный суд обязал оппозиционеров выплатить метрополитену 54 тысячи рублей после акции 27 июля

Жалоба руководства подземки была связана с тем, что из-за митинга на работу в выходной день пришлось дополнительно привлечь нескольких сотрудников. Ответчиками стали шесть политиков, в том числе Алексей Навальный, Илья Яшин и Юлия Галямина. Ранее тот же Коптевский суд удовлетворил многомиллионный иск ГБУ «Автомобильные дороги» и жалобу Мосгортранса. Все они были связаны с акцией 27 июля.
2019-10-04T21:00:00+03:00
2019-10-04T21:01:51+03:00
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21:00, 04 октября 2019
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