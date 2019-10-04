Компания Microsoft обвинила иранских хакеров в попытке взлома аккаунта одного из кандидатов в президенты США

В сообщении IT-компании говорится, что за прошедшие месяцы группировка сделала свыше 2,5 тысяч попыток найти учетные записи клиентов Microsoft и атаковала их аккаунты. В результате четыре из них было взломано, однако, речь не идет о людях, связанных со штабами кандидатов в президенты или американскими чиновниками. Компания посоветовала пользователям внимательно относиться к защите своих данных.