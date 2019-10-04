Компания Microsoft обвинила иранских хакеров в попытке взлома аккаунта одного из кандидатов в президенты США

В сообщении IT-компании говорится, что за прошедшие месяцы группировка сделала свыше 2,5 тысяч попыток найти учетные записи клиентов Microsoft и атаковала их аккаунты. В результате четыре из них было взломано, однако, речь не идет о людях, связанных со штабами кандидатов в президенты или американскими чиновниками. Компания посоветовала пользователям внимательно относиться к защите своих данных.
2019-10-04T20:30:00+03:00
2019-10-04T20:32:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2513611-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:30, 04 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Активизм без смысла Даже если завтра на Генассамблею ООН приедут, взявшись за руки, Будда, Моисей, Христос и Магомед, то их выступление забудут через пару недель, а мир продолжит жить своей привычной жизнью. Все от того, что последние несколько десятилетий мы слишком много говорили вместо того чтобы действительно решать проблемы…