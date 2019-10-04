Бизнесмен Евгений Пригожин возглавил медиагруппу «Патриот»

В нее также вошли издания, связь с которыми предприниматель ранее отрицал. Как пишет сайт «Открытые медиа», офис медиагруппы находится в жилом комплексе, построенном компанией «Конкорд», которая принадлежит Пригожину. Своей целью медиагруппа называет распространение информации о происходящих в России событиях для создания благоприятного информационного пространства.

В США Пригожин и ряд изданий, которые с ним связывают, находятся в санкционном списке. Так называемую «фабрику троллей», к которой, как считается, бизнесмен имеет отношение, обвиняют во вмешательстве в выборы.