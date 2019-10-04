Дело о нападении на полицейских в Париже передано в антитеррористическую прокуратуру

Как передает телеканал LCI, следствие будет вестись по подозрению в создании преступной террористической группировки. ЧП произошло накануне в здании префектуры полиции. Административный сотрудник ведомства, вооружившись большим керамическим ножом, напал на своих коллег. четыре человека погибли и еще один ранен. Самого нападавшего застрелили.
2019-10-04T20:30:00+03:00
2019-10-04T20:30:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 04 октября 2019
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