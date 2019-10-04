Ученые подключили мозг парализованного мужчины к экзоскелету

Он смог пройти в специальном костюме почти 150 метров. Свою работу авторы описали в медицинском журнале The Lancet. Отмечается, что пациент, у которого после травмы позвоночника было парализовано все тело ниже шеи, в течение двух лет тренировал мысленное управление системой. Он признал, что на данный момент не сможет полноценно двигаться к экзоскелете, но, сделав первые шаги в костюме, «почувствовал себя как первый человек на Луне».
2019-10-04T20:02:00+03:00
2019-10-04T20:04:40+03:00
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20:02, 04 октября 2019
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