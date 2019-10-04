В Саратовской области инвалидов возили на гемодиализ в машине с овощами

Видео было опубликовано в одном из пабликов в ВКонтакте. В комментариях утверждается, что всего на дорогу до районного центра и обратно уходит восемь часов, и в таких условиях больных перевозят несколько раз в неделю. В региональном Минздраве Интерфаксу сказали, что в этом случае виноват главный врач Дергачевской районной больницы, который плохо организовал доставку. В ведомстве напомнили, что из областного бюджета выделены средства на эти цели.