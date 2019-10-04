В Саратовской области инвалидов возили на гемодиализ в машине с овощами

Видео было опубликовано в одном из пабликов в ВКонтакте. В комментариях утверждается, что всего на дорогу до районного центра и обратно уходит восемь часов, и в таких условиях больных перевозят несколько раз в неделю. В региональном Минздраве Интерфаксу сказали, что в этом случае виноват главный врач Дергачевской районной больницы, который плохо организовал доставку. В ведомстве напомнили, что из областного бюджета выделены средства на эти цели.
2019-10-04T20:00:00+03:00
2019-10-04T20:04:19+03:00
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20:00, 04 октября 2019
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