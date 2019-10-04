На Ставрополье выписан первый штраф за курение на балконе, спровоцировавшее пожар

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС. Сам инцидент произошел еще вчера. Уточняется, что площадь возгорания в многоэтажном доме не превысила полквадратных метра, а пострадавших в ходе ЧП нет. На местного жителя составили протокол.

Новые правила противопожарного режима вступили в действие с начала месяца. Они запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Согласно разъяснениям спасателей, курение не запрещается, если оно не создает угрозы пожарной безопасности.