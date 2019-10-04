Британский премьер попросит Евросоюз отложить дату Брексита, если к 19 октября не будет согласована сделка

Соответствующее письменное обещание от Бориса Джонсона получил суд Шотландии. Выдержки из документа в Твиттере публикует британский юрист Джо Моэм. При этом глава правительства известен своей жесткой позицией относительно выхода страны из ЕС и публично неоднократно говорил, что осуществит Брексит к 31 октября, даже если Лондон и Брюссель не придут к соглашению. Позавчера Джонсон передал председателю Еврокомиссии новые предложения по поводу границы Северной Ирландии. Этот вопрос – основной камень преткновения на пути к заключению договора.
2019-10-04T19:30:00+03:00
2019-10-04T19:32:41+03:00
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19:30, 04 октября 2019
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