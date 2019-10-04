Сын Михаила Боярского обратил внимание журналистов на нарушения правил парковки, допущенное ведомственным автомобилем

Сын актера Михаила Боярского обратил внимание журналистов на нарушения правил парковки, допущенное ведомственным автомобилем. Ранее в том же месте припарковался отец депутата Госдумы.

Фото автомобиля спецсвязи, который нарушил правила парковки на Невском проспекте, депутат Госдумы Сергей Боярский опубликовал у себя Твиттере. Изображение он сопроводил призывом к журналистам как можно быстрее сообщить читателям об инциденте цитирую «Внимание-внимание, журналистам «Фонтанки» и прочей жёлтой прессы. Автомобиль спецсвязи припаркован в том самом неположенном месте! Срочно в номер!» конец цитаты. Судя по всему, таким образом Сергей Боярский отреагировал на недавний материал издания Фонтанка.ру о том, как его отец Михаил Боярский запарковался на Невском проспекте на встречной полосе. Тогда корреспонденты попытались получить комментарий у народного артиста по этому поводу, на что он им ответил, что оправдываться не собирается и, как выразился Боярский-старший, ему насрать на сотрудников СМИ.

ГИБДД еще не закончило проверку по факту нарушения правил Михаилом Боярским.