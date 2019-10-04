Представители политика Дмитрия Гудкова подали в суд на Роскомнадзор из-за отказа в регистрации «Газеты Гудкова»

Ведомство придумывает предлоги, чтобы помешать учреждению издания. Такое мнение «Эху Москвы» высказал пресс-секретарь политика Алексей Обухов. Алексей Обухов предположил, что причиной постоянных отказов Роскомнадзора являются не формальные несостыковки, а само имя Дмитрия Гудкова.