Представители политика Дмитрия Гудкова подали в суд на Роскомнадзор из-за отказа в регистрации «Газеты Гудкова»

Ведомство придумывает предлоги, чтобы помешать учреждению издания. Такое мнение «Эху Москвы» высказал пресс-секретарь политика Алексей Обухов. Алексей Обухов предположил, что причиной постоянных отказов Роскомнадзора являются не формальные несостыковки, а само имя Дмитрия Гудкова.
2019-10-04T19:01:00+03:00
2019-10-04T19:05:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:01, 04 октября 2019
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