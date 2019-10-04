К работе над делом об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией привлекли 112 следователей

Руководить группой было поручено сотруднику СК, который уже ведет так называемое «московское дело».

Копию постановления о создании следственной группы по делу ФБК опубликовал в своем телеграмм-канале соратник политика Алексея Навального Леонид Волков. В документе, подписанным замглавы СК Игорем Красновым, перечислены 112 следователей по особо важным делам из разных регионов. Такой состав в постановлении объясняется «особой сложностью» дела и необходимостью проведения большого числа следственных действий. Руководителем группы назначен следователь Рустам Габдулин, который занимается делом о так называемых «массовых беспорядках» 27 июля и ранее также возглавлял знаменитое «болотное дело». Волков же назвал расследование в отношении ФБК «самым масштабным политическим уголовным делом в истории России». Оно было возбуждено в начале августа – по версии следствия, через фонд было отмыто около миллиарда рублей.

Ранее у сотрудников штабов Навального по всей стране прошли обыски в рамках дела ФБК. У некоторых из них, а также у самого фонда были арестованы банковские счета.