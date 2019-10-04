Мексиканская авиакомпания готовится заменить российские SSJ-100 на самолеты Airbus

Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в отрасли, перевозчик Inter Jet ведет переговоры о покупке 12 лайнеров. Как отмечается, мексиканская компания – крупнейший и последний зарубежный эксплуатант российских суперджетов. Ранее стало известно, что перевозчик не использует две трети парка из-за отсутствия запчастей, а часть самолетов пришлось разобрать, чтобы отремонтировать оставшиеся.
2019-10-04T18:30:00+03:00
2019-10-04T18:32:26+03:00
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18:30, 04 октября 2019
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