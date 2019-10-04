Игроки мадридского Реала платят штрафы за лишний вес

Испанская газета Марка опубликовала внутренние документы клуба.

За дополнительные граммы, которые превышают установленную врачами норму, нарушителям приходится выкладывать до тысячи евро. Однако это не самый большой проступок. Неявка на тренировку обойдется в три тысячи. Вообще игроки обязаны приезжать за 45 минут до ее начала. Опоздание на пять минут обойдется в 250 евро, если футболист вошел в раздевалку за полчаса, то ему придется выложить в два раза большую сумму, а если задержится еще хоть на минуту, то заплатит тысячу. Пристрастие к гаджетам в неположенное время может стоить 250 евро, а в случае рецидива сумма увеличивается до тысячи. Вообще мобильные телефоны должны оставаться в беззвучном режиме на протяжении почти всего времени пребывания в расположении клуба. Отправиться на пикник, как обычные граждане игроки Реала не могут. Прежде чем уехать из Мадрида они предварительно должны спросить разрешения руководства. Даже если футболист не попал в заявку и точно знает, что он не выйдет на поле он, тем не менее обязан присутствовать на стадионе до того момента, когда до конца матча остается 10 минут. Нарушение и по этой частью караются внушительными суммами.

Впрочем, футболисты Реала могут позволить себя такие траты. Менее 10 000 евро в неделю в основном составе не получает никто, а самый высокооплачиваемый игрок Гаррет Бэйл зарабатывает почти 400 000 в неделю.