С завтрашнего дня в Гонконге гражданам запрещено скрывать лицо

Глава администрации Кэрри Лам объявила, что такое распоряжение принято в целях пресечения насилия. Нарушение запрета на ношение масок будет караться лишением свободы на срок до одного года и крупным штрафом. Массовые акции протеста против законопроекта об экстрадиции и выдачи обвиняемых материковому Китаю идут в Гонконге уже несколько месяцев. Но теперь протестующие начали выходить на улицы в масках – уже и против нового распоряжения.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что ей было нелегко решиться на такую меру, однако она пошла на этот шаг, поскольку ситуация в городе вызывает серьезные опасения, рассказывает Дойче Велле. Распоряжение основано на законе о чрезвычайных ситуациях, принятом еще в те времена, когда Гонконг был колонией Великобритании. Закон этот позволяет властям издавать любые распоряжения в интересах общественной безопасности и он не применялся уже 50 лет. Лам, однако, почеркнула, что речь не идет о введении чрезвычайного положения.

Пока не ясно, как именно власти намерены добиваться соблюдения запрета на ношение масок. Демонстранты, действительно, часто надевают маски, чтобы не быть опознанными и защититься от слезоточивого газа, однако в Гонконге очень многие люди носят маски просто для защиты от загрязненного воздуха, вирусов и бактерий.

Лам обещала сделать исключения для граждан, которые не могут обходиться без защитных масок, а также для тех, кто закрывает лицо по религиозным соображениям. В то же время категорически запрещается ношение масок группами, состоящими как минимум из пяти человек. За нарушение предусмотрено максимальное наказание в виде одного года лишения свободы.

Газета South China Morning Post отмечает, что, несмотря на запреты, многие сторонники оппозиции из числа студенческой молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Несколько дней назад отмечалось 70-летие образование КНР, в Пекине прошел масштабный военный парад. Председатель Си Цзиньпин пообещал обеспечить процветание в автономии, рассказывает BBC. В самом Гонконге во вторник не открылись по меньшей мере 15 станций метро и множество торговых центров. На улицах было размещено несколько тысяч полицейских. Столкновения возобновились с новой силой, один из участников протестов, 18-летний учащийся колледжа, получил огнестрельное ранение.

Демонстрации в Гонконге начались в марте и апреле, массовыми они стали в июне.