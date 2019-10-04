Российскую журналистку Юлию Юзик, по некоторым данным, задержали в Иране по подозрению в шпионаже

Она приехала 29 сентября и в аэропорту Тегерана у нее отобрали паспорт, — рассказал в эфире РБК пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко. Андрей Ганенко добавил, что Юзик не уведомляла посольство о приезде в Иран. В связи с произошедшем в Тегеране посол Ирана в Москве вызван в МИД для прояснения ситуации. Полчаса назад в МИДе Ирана агентству РИА Новости сказали, что Юлию Юзик вскоре освободят. Ее задержали для ряда объяснений, но при этом не привели никаких подробностей.

Юлия Юзик интересуется арабскими странами, а также Кавказом, — рассказал «Эху Москвы» друг журналистки, руководитель проектов газеты «Псковская губерния» Александр Захаров.

Союз журналистов России пытается прояснить, что произошло с Юлией Юзик в Иране, сообщил «Эху Москвы» глава Союза Владимир Соловьев.

Даже если журналистку Юлию Юзик признают виновной в связях с разведкой, то ее, скорее всего, вышлют из страны, считает руководитель центра стратегических исследований религии и политики современного мира Максим Шевченко. Шевченко вспомнил случай, когда в Афганистане задержали журналистку Би-би-си, которую талибы* обвинили в связях с разведкой. Ее отпустили через три месяца — когда женщина приняла ислам.

* — деятельность организации запрещена в России