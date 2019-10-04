Z Архив новостей новости
5 0 6 7
18:21, 04 октября 2019

Три комитета палаты представителей Конгресса США ждут сегодня документы по Украине от госсекретаря

Майк Помпео ранее говорил, что исполнять повестку в рамках процедуры импичмента президента не намерен.

Документы от Майка Помпео ждут комитеты по разведке, по иностранным делам и по надзору. Конгрессмены затребовали всю документацию и корреспонденцию по Украине начиная с 20 января 2017 года (когда Дональд Трамп официально вступил в должность президента США) по сегодняшний день. Также демократы запросили список лиц, присутствовавших при телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля, который послужил основанием для начала импичмента, и любые имеющиеся копии его стенограммы. Три дня назад Госсекретарь США заявил, что не намерен исполнять повестку Палаты Представителей, назвав действия конгрессменов «актом запугивания». Демократы в ответ пригрозили импичментом самому Помпео. Позднее Помпео признал, что присутствовал при том телефонном разговоре и слушал его — и это ставит дополнительный вопрос о том, почему Госсекрерарь никак не остановил Трампа. Вчера первые показания Конгрессу в рамках импичмента давал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, подавший из-за скандала в отставку. Личный юрист Трампа Руди Джулиани ранее заявлял, что это Волкер знакомил его с советником Зеленского и помогал усилиям Трампа в том, чтобы заставить украинские власти расследовать Джо Байдена и его сына Хантера. А газета Нью-Йорк Таймс накануне сообщила, что Волкер, с согласия Джулиани, помогал составить черновик заявления для украинских властей о том, что они обязуются расследовать компанию Бурисма, в совете директоров которой работал Хантер Байден.

Главный инспектор Госдепартамента накануне передал Конгрессу пакет документов, содержащий обвинений в отношении Джо Байдена и его сына. Конгрессмены назвали это пропагандой и дезинформацией.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Совет Европы и ОБСЕ, ваш выход! Стараниями украинских националистов русскоязычным жителям Юго-Востока оставляют все меньше пространства для выбора…

5 222 6 9046 10:09
Kукраина, школы, законы, образование, русский язык, политика, мнения
Новости

Владимир Путин осудил действия центральных российских телеканалов, выставляющих Украину в негативном свете По словам президента, редакции должны более тщательно подходить к этому вопросу при подготовке материалов…

5 87 6 16286
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Пакт Молотова-Риббентропа. Почему не утихают споры? Пакт Молотова-Риббентропа. Почему не утихают споры? В истории каждого народа есть страницы, смириться с которыми совершенно невозможно…

5 177 6 13018 10:14
8читать ;смотреть
Kистория, вторая мировая, видео, мнения
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Уважать – значит бояться Московские знакомые мне часто задают один и тот же вопрос: «Чего эти прибалты нас так боятся? Зачем вечно придумывают, что мы на них нападем? К чему весь этот накал страстей?»...

5 333 6 34245 29.09
Kприбалтика, рф, отношения, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Праздник каждый день Сегодня 80-я годовщина «Договора о дружбе и границе между СССР и Германией». Опять с секретными доппротоколами. Риббентроп снова в Москве, со вторым визитом. Обедает в Кремле, смотрит «Лебединое озеро»...

5 294 6 33815 28.09
Kобщество, германия, ссср, история, события
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Пять лет за твит — средневековое наказание. Лишать свободы за мнение нельзя» Открытое письмо блогеров по делу Владислава Синицы и 282-й статье УК РФ…

5 69 6 8124 03.10
Kобщество, заключенные, суды, власть, события
Новости

Мосгорсуд признал законным приговор Владиславу Синице, осужденному на 5 лет колонии за экстремизм Жалоба защиты осталась без удовлетворения…

5 50 6 6494
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Если ты за демократию – ты обязан быть против киевской русофобской хунты Когда он начинает идти против власти, он способствует снижению рейтинга Владимира Путина, тем самым он способствует дестабилизации в стране, тем самым он играет на руку врагам России…

5 109 6 14513 01.10
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Пора называть вещи своими именами Уж точно нет смысла молчаливо одобрять это, и считать «взбесившийся принтер» американского Конгресса, минфина или Госдепа, штампующих все новые и новые списки «врагов Америки» со «сталинской» скоростью, нормой…

5 98 6 13002 30.09
Kсша, санкции, политика, оон, рф, мнения
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Активизм без смысла Даже если завтра на Генассамблею ООН приедут, взявшись за руки, Будда, Моисей, Христос и Магомед, то их выступление забудут через пару недель, а мир продолжит жить своей привычной жизнью. Все от того, что последние несколько десятилетий мы слишком много говорили вместо того чтобы действительно решать проблемы…

5 93 6 12352 28.09
Kобщество, экология, политика, события
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Её свобода — это наша свобода Никто не мог подумать тогда, что через 17 лет над Светланой будет висеть реальная угроза лишения свободы на семь лет за свободное слово. Но сегодня эта угроза реальна. Она стала реальностью в стране, где партией власти является ФСБ…

5 49 6 7452 01.10
8читать ;смотреть
Kсми, суды, экстремизм, мнения
Блоги

В Прикамье школьников привезли в СИЗО и нарядили в форму сотрудников уголовно-исполнительной системы Детей вывели на плац и построили в рамках мероприятия «Я патриот России»...

5 62 6 9512 12:58
Kсоликамск, сизо, дети, патриотизм, фото, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Нужен нормальный дефицитный бюджет. Чтобы вы знали, дефицитный бюджет у всех, кто хочет развиваться…

5 64 6 10467 30.09
#слушать 39:12 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Kобщество, политика, власть
Блоги

Алексей Навальный политик

Никто ещё не хочет подать на меня в суд? Реальная тема, легко выиграете. Вот жду когда на меня подаст в суд Росавиация с иском. Пассажиры выглядывали в иллюминаторы, чтобы посмотреть на митинг и обливали кресла томатным соком…

5 135 6 22868 15:29
Kполитика, власть, общество, видео, передачи
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Новые левые Дело, главным образом, в том, что Тунберг удалось ярко, в немногих словах-лозунгах сформулировать глобальную идею для мирового левого движения – борьбы за климат, за среду обитания…

5 63 6 11091 01.10
Kполитика, экология, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Светлану Прокопьеву обвиняет то же государство, которое принимает в гости «ХАМАС» Теперь дело в суде, где Светлане грозит до семи (!) лет лишения свободы. Это — очевидная попытка расправы с журналистом за высказанное ей мнение, не имеющего ничего общего с реальным оправданием терроризма…

5 91 6 16772 01.10
Kполитика, общество, журналистика, закон, мнения

Популярное за неделю

Новости

В Краснодарском крае произошёл вооружённый конфликт на заводе «Кубанские деликатесы» Причиной стал спор между учредителями…

5 18 6 7314
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

То, что происходит внутри Кремля — они действительно воспринимают пластиковый стаканчик как страшную обиду. Потому что не важно, что пластиковый, а важно, что типа это вызов монополии государства на насилие…

5 115 6 97981 28.09
#слушать 49:24 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Устинову год условно — это…
5 42 6 11489 01.10
Блоги

Алексей Навальный политик

+ «В Москву свою езжайте…» «В Москву свою езжайте…» Самый большой признак надвигающегося дна — это вот эти региональные протестные акции медиков, когда они просто берут и тупо увольняются всем отделением…

5 235 6 202939 02.10
8читать ;смотреть
Kмедицина, общество, мнения, политика
Блоги

+ «Из «путинской России ведущего Соловьева» хочется бежать даже сторонникам Путина» «Из «путинской России ведущего Соловьева» хочется бежать даже сторонникам Путина» Владимир Соловьев назвал татарстанца, оскорбившего его в  эфирном онлайн-сообщении мразью и заявил, что отдаст его личный номер телефона для проведения проверки. Реакция татарстанцев не замедлила себя ждать…

5 324 6 187418 03.10
8читать ;смотреть
Kсоловьев, общество, конфликты, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8092557
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4215570

Сегодня в эфире