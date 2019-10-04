В Кремле подтвердили подготовку к новому обмену заключенными с Украиной

В том числе речь может идти о крымских татарах.

Москва заинтересована в обмене заключенными с Украиной в формате «всех на всех», рассказал сегодня журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, работа в этом направлении продолжается. Представитель Кремля подчеркнул, что «все зависит от готовности двух сторон».

Комментарий Пескова последовал после того, как накануне масштабный обмен заключенными анонсировал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Детали возможного обмена пока держат в тайне. О каком количестве людей может идти речь, пока тоже неизвестно. По оценкам Киева, в российских колониях и СИЗО незаконно удерживают 113 украинских граждан, в том числе 89 крымских татар. Об этом на недавнем совещании в ОБСЕ рассказала уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. В свою очередь, ее российская коллега Татьяна Москалькова сообщала о десяти обращениях от российских заключенных и их родственников, которые находятся под стражей на Украине.

7 сентября Россия и Украина обменялись заключенными в формате «35 на 35». В частности, на родину вернулись украинские моряки, а также режиссер Олег Сенцов и другие осужденные.