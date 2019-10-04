Священника Николая Стремского, которого обвиняют в насилии над приемными детьми, оставили под арестом

Апелляцию на решение об аресте сегодня рассматривали в Оренбургском областном суде. Священники участвовал в заседании по видеосвязи.

Настоятеля Саракташской обители милосердия Николая Стремского задержали 24 сентября по обвинению в изнасиловании приемного ребенка, а также в развратных действиях в отношении еще 6 несовершеннолетних, которые были у него под опекой. На прошлой неделе Ленинский районный суд отправил его под арест до 12 ноября.

Однако адвокаты настаивали на домашнем аресте. На прошлом заседании сторона защиты утверждала, что Николай Стремский не может содержаться в СИЗО, потому что «его стараниями возведен один из известных церковных комплексов в России», он неоднократно награждался орденами, кроме того «в условиях следственного изолятора запрещается носить православный крест, что для священнослужителя немыслимо», и арест «одного из самых известных священнослужителей России может нанести колоссальный ущерб христианскому миру». ПозжеMeduza писала, что в СИЗО разрешается носить крестик, но только деревянный.

Сегодня в суде к тем доводам добавилась еще информация о состояния здоровья Николая Стремского. Об этом после заседания рассказал адвокат Юрий Омеличкин: «Стремский Николай Евгеньевич нуждается в оказании медицинской помощи в связи с состоянием здоровья. Защита полагает, что в условиях СИЗО надлежащего медицинского обслуживания сейчас нельзя сделать».

Однако на прошлом заседании судья говорил, что заболеваний, которые препятствовали бы отправке обвиняемого в СИЗО, у Николая Стремского нет.

Адвокаты Николая Стремского намерены дальше обжаловать его содержание в СИЗО.