Московский метрополитен отсудил у оппозиционеров 55 тысяч рублей за акцию 27 июля в центре столицы

Решение сегодня приняла судья Коптевского суда Лада Калюжная. Исковые требования были вызваны работой ряда сотрудников подземки в свой выходной день. Среди ответчиков были Алексей Навальный и ряд незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, включая Илью Яшина и Ивана Жданова.

Это далеко не первый иск к оппозиционерам, но он самый анекдотичный, сказал «Эху Москвы» представитель Яшина Вадим Прохоров.

Ранее предприятия, связанные со столичными властями, отсудили у оппозиционеров около пяти миллионов рублей. В судах находятся ещё несколько исков, в том числе от столичной полиции.