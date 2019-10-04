Мосгорсуд подтвердил законность приговора по громкому делу против Владислава Синицы

Он получил пять лет колонии по обвинению в призывах к расправе над детьми силовиков.

Когда журналистов и мать Синицы сегодня утром запустили в зал заседаний, кроме приставов и секретаря они могли видеть самого подсудимого, правда, не в клетке, а на двух экранах. Фигурант уже два месяца сидит в изоляторе, поэтому участвовал в рассмотрении жалобы на приговор по видеосвязи. Цирк, коротко прокомментировал арестант происходящее до того, как в кабинет зашла тройка судей во главе с Ольгой Неделиной.

Рассмотрение апелляции растянулось на два дня. Защита уже не пыталась заявлять ходатайства, и в суде начались прения. Синица вновь объяснял, почему на фоне московских протестов написал о похищении и убийстве детей силовиков. Он ни к чему не призывал и лишь описал, как могут развиваться события, ведь насилие порождает еще большее насилие.



Защита Синицы просила отменить приговор и оправдать молодого человека. Адвокаты поставили под сомнение компетенцию экспертов-лингвистов. Также удивились, что суд принял во внимание показание свидетелей-росгвардейцев, которые, прочитав твит Синицы, якобы испытали моральные страдания. В чем выразились эти моральные страдания, ни следствие, ни суд так и не установили. Прокурор Анастасия Зверева приговор нижестоящей инстанции — Пресненского суда — посчитала справедливым.

В последнем слове Синица благодарил всех, кто пишет ему в изолятор и придает это дело огласке, сравнил события в России с охотой на ведьм в Средние века и выразил надежду, что справедливость восторжествует, а попрание свободы слова прекратится. Судьи его доводы не приняли и оставили приговор в силе – пять лет колонии за твит.

Отметим, что первым на сообщение Владислава Синицы еще до возбуждения уголовного дела внимание обратил телеканал НТВ. Редакция вольно пересказала публикацию в сервисе микроблоге, заявив, что автор призывает убивать бойцов детей Росгвардии после идентификации их отцов. Тогда же НТВ обнародовал анонимный ответ Синице от силовиков. За каждую слезу наших детей вы заплатите кровью своих детей, говорилось в обращении.

Защита будет обжаловать приговор в Европейском суде. Наказание, которое получил Владислав Синица, излишне суровое, сказал известный адвокат Генри Резник.



Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов назвал приговор, вынесенный Владиславу Синице, слишком мягким. Он заявил, что «он еще малым сроком отделался за призывы убивать жен и детей».



Состав преступления в тексте Синицы отсутствует. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политик, член Общественной палаты Москвы Владимир Рыжков.



Сам осужденный подчеркнул, что его публикация до сих пор не удалена, значит не нарушает закон.