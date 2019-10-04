В Ростове-на-Дону двух участников пикета приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима

Ростовский областной суд приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима двух молодых людей, которых признал виновными в подготовке к организации массовых беспорядков. Владислав Мордасов и Ян Сидоров были задержаны во время пикетов у здания областной администрации. Еще один фигурант дела, Вячеслав Шашмин, который тогда проходил мимо, получил три года условно.

Собравшиеся в суде бурно отреагировали на приговор, — рассказал «Эху Москвы» представитель организации Amnesty International Олег Козловский.

К так называемому «ростовскому делу» привели события 5 ноября 2017 года. В тот день жители Ростова-на-Дону и пригорода Ян Сидоров и Владислав Мордасов вышли на пикет на площадь Советов у здания регионального правительства. Молодые люди развернули плакаты с призывами «Правительство в отставку» и «Верните земли ростовским погорельцам». Мордасова и Сидорова полицейские задержали, как и находящегося неподалёку Вячеслава Шашмина. Он не раз говорил, что в пикете не участвовал и тех, кто стоял на площади не знает. В отношении пикетчиков сначала завели дело о проведении публичного мероприятия без уведомления. Шашмина обвинили в том, что он якобы ругался матом рядом со зданием правительства. Вскоре появилось дело уголовное. По словам мамы Сидорова, его возбудили после анонимного доноса о том, что Ростове якобы готовят беспорядки. Следствие объявило, что их пытались устроить Мордасов и Сидоров — администраторы телеграм-чата, где они будто бы обсуждали предстоящую революцию. Шашмина заподозрили в попытке участвовать в массовых беспорядках. Всех следствие объявило членами запрещённой в России за экстремизм движения «Артподготовка» Вячеслава Мальцева. Самый старший из фигурантов Мордасов. Ему на момент задержания был 21 год, он рабочий=литейщик из Батайска, неподалёку от Ростова. Сидоров младше на 3 года, до ареста он учился в ростовском колледже при Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. Уголовное дело политическое, в этом не сомневаются правозащитники, родственники и друзья фигурантов. Молодых людей после задержания следователи и оперативники избивали и пытали, об этом сообщал портал Медиазона. Мордасова, не признавшего вину, заковали в наручники и надели противогаз, не сняв заслонку с воздушного фильтра. Он в итоге дал показания против себя и соратника, но вскоре от них отказался и вину с тех пор не признаёт. Сидорова били тоже, вину он не признал, как и Шашмин. Арестованные требовали возбудить дело по факту пыток, им в этом отказали. Защита обвиняемых в суде заявляла о том, что призывы устроить беспорядки в телеграм-чате распространяли провокаторы. А Сидоров напротив приглашал всех прийти на мирный митинг. Обвиняемые не раз отмечали, что доказательства следствия строятся на фальсификациях и показаниях, выбитых под пытками. Многие свидетели обвинения отказалось от показаний, данных на предварительном следствии. На суде они заявили о давлении и о том, что следователь исказил их слова.

Отвечать перед законом должны полицейские, которые организовали давление на ребят, — такое мнение высказала мать одного из фигурантов дела Мария Мордасова.

Жителям регионов сложнее отстаивать свои права, — заявил в эфире «Эха Москвы» член СПЧ Николай Сванидзе.