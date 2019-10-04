В этом году, по словам секретаря Совбеза, силовики предотвратили теракты в ряде крупных российских городов

Речь идет о Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже – слова Николая Патрушева приводит «Интерфакс». Уточняется, что по делам о терроризме задержаны свыше 150 человек. Детали готовящихся преступлений он раскрывать не стал.

Этой весной стало известно об убийстве двух предполагаемых террористов во Владимирской области. В частном доме, где они забаррикадировались, впоследствии нашли боеприпасы, самодельную бомбу и запрещенную литературу.