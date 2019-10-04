Правозащитник Лев Пономарев вновь оштрафован по обвинению в нарушении закона об иностранных агентах

Правозащитник Лев Пономарев вновь оштрафован на сто тысяч рублей по обвинению в нарушении закона об иностранных агентах. Как пишет сайт МБХ-медиа, претензия Роскомнадзора заключалась в том, что он выложил в личный блог на сайте «Эхо Москвы», в котором не упоминалось о соответствующем статусе его организации «За права человека». Это седьмой штраф Пономареву, общая сумма взысканий составляет около полутора миллионов рублей.
2019-10-04T17:30:00+03:00
2019-10-04T17:32:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 04 октября 2019
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