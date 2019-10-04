Удальцов: Порядка 3000 человек участвуют в акции памяти защитников Верховного совета в 1993 году

Порядка 3000 человек участвуют в акции памяти защитников Верховного совета в 1993 году. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«В настоящий момент в Москве возле станции метро ул.1905 года начался митинг левых сил, посвященный 26-ой годовщине событий октября 1993 года — расстрелу Верховного совета. В акции участвуют более 3000 человек», — рассказал он.

По словам С.Удальцова, мероприятие согласовано и проходит без инцидентов.

Он добавил, что по окончании митинга состоится траурное шествие к Дому правительства. «Действующая власть за 20 лет при президенте Путине так и не дала однозначную оценку этим событиям, не провела полноценного расследования и так или иначе несет за них ответственность», — заключил С.Удальцов.