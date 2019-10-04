Петербургский метрополитен снял с себя ответственность за протечку на новой станции

Руководство Метростроя заявило, что компания не виновата в том, что после сдачи Фрунзенского радиуса на одной из станций появились протечки. В подрядной организации утверждают, что правила обслуживания нарушили уборщики.

Уборщики, которые работали на станции, слили воду в неподходящее место. Оттуда она потекла на эскалаторы. Такое объяснение дали сотрудники петербургского метрополитена порталу «Фонтанка-ру». Специалисты осмотрели гидроизоляцию над «Дунайской» и пришли к выводу, что она в полном порядке, добавили в пресс-службе. Однако организация, которая убирает станцию, также заявила о своей невиновности. В клининговой компании, которая работает во всей петербургской подземке, сказали, что их сотрудники не сливали воду в помещении над эскалатором «Дунайской». При этом в фирме не смогли объяснить, откуда потоки появились над головами людей. Напомню, струи, текущие с потолка новой станции метро уже в день её открытия, заметили пассажиры. Видео происходящего доступно в социальных сетях.

«Дунайская» — одна из трёх станций петербургского метро, открытие которых губернатор города Александр Беглов отложил на месяц ради безопасности пассажиров.